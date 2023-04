Rio Acre baixa 19 centímetros em doze horas e chega a 17,33 na Capital do Acre

O nível do Rio Acre continua em estado de vazante na capital acreana e reduziu cerca de 19 centímetros das 6h da manhã até às 8h desta terça-feira (4). Na última medição divulgada pela Defesa Civil Municipal, o manancial marcava 17,33 metros.

A redução foi de mais 4 centímetros em relação às 15 horas desta terça-feira. Apesar do recuo significativo, o rio Acre continua acima das cotas de alerta e de transbordamento, sendo 13,50 e 14 metros, respectivamente.

Mais de 40 bairros da capital acreana foram atingidos pela enchente. 1.004 famílias ficaram totalmente desabrigadas e foram acolhidas em abrigos públicos, totalizando cerca de 3.221 pessoas nessa situação. Rio Branco conta até então com 36 abrigos oficiais em funcionamento, montados em escolas públicas e no Parque de Exposições.

Os desalojados -aqueles que tiveram de sair de casa, mas foram para residências de amigos ou familiares- já somam 3.488, equivalente a pelo menos 11.510 pessoas. A zona rural do município também sofre com a inundação do Rio Acre, onde 1.751 famílias foram atingidas, afetando 7.004 pessoas e deixando 27 comunidades isoladas.