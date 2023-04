Na capital, Rio Acre não cede e cheia atinge 17,49 metros neste sábado

A esperada vazante do Rio Acre, que já passou por Xapuri há mais de 30 horas, ainda não repercutiu na capital acreana. Nesta manhã de sábado, 1°de abril, o manancial marca 17,49 metros, às 6h, segundo dados da Coordenadoria de Defesa Civil Municipal.

Pela medição desta manhã, o rio subiu mais 7 centímetros entre o começo da noite da sexta-feira e a manhã deste sábado. De acordo com previsão do Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, a enchente alcança 17,54 metros às 18 horas de hoje.

Segundo as informações da Defesa Civil, mais de 4 mil pessoas ficaram desabrigadas nos municípios de Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia e Xapuri durante o período em que se estende a maior enchente do Rio Acre dos últimos 8 anos.

A cheia na capital atinge mais de 30 bairros e mais de 900 famílias estão abrigadas no Parque de Exposições da cidade. São mais de três metros acima da cota de transbordamento em Rio Branco, que é de 14 metros. Mais de 2,8 mil pessoas estão desabrigadas na capital acreana.