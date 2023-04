Rio Acre inicia semana com 13,57 metros nesta segunda-feira na capital acreana

O Rio Acre apresentou vazante de 25 centímetros durante a noite e na medição das 6 horas da manhã desta segunda-feira, 10, tem um nível de 13,57m, praticamente na cota de alerta que é de 13,50m em Rio Branco.

As famílias desabrigadas na capital acreana estão na etapa de limpeza de suas residências para poderem voltar para casa após vários dias em abrigos improvisados pelo governo do estado e prefeitura em escolas e no Parque de Exposições.

A Defesa Civil da capital acreana afirmou que aguarda o nível chegar à uma cota de segurança, por volta dos 13 metros, para não correr o risco de ter que retirar de novo as famílias de suas casas, já que é normal ainda o manancial apresentar algum tipo de oscilação como aconteceu no domingo quando o nível do rio aumentou 10 centímetros entre 6 e 9 horas da manhã.