Rio Acre chega 17,58 metros e agrava situação de desabrigados na capital

O nível do Rio Acre atingiu 17,58 metros na medição das 12h deste sábado (1º) em Rio Branco e se mantém com tendência de elevação pelas próximas horas, segundo dados do Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre (SAH Rio Acre).

Segundo os dados mais atualizados da Defesa Civil Municipal, são 19 centímetros a mais em 24 horas na maior cheia do rio desde 2015, quando o manancial alcançou 18,40 metros na capital acreana.

O Rio Acre transbordou em Rio Branco na última quinta-feira (23), se mantendo em elevação constante desde então, atingindo cerca de 56 mil pessoas. O número de famílias atingidas soma 972, com cerca de quase 3 mil pessoas desabrigadas.

As famílias desalojadas, ou seja, aquelas que saíram de casa por conta própria e se abrigaram na casa de parentes ou amigos, chegam a 1,3 mil, ou 4,5 mil pessoas em 40 bairros e 27 comunidades ribeirinhas.

Ponte de Concreto parcialmente interditada

Na manhã deste sábado, a ponte Coronel Sebastião Dantas, conhecida como “Ponte de Concreto”, foi interditada no sentido ao Segundo Distrito após as águas do rio começarem a inundar a região do Parque Capitão Ciríaco.

Unidades de saúde fechadas

A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco divulgou nas redes sociais que por medida de segurança precisou fechar cinco unidades de referência em atenção primária e unidades de saúde da família por conta da enchente.

A Urap Augusto Hidalgo de Lima, no bairro Palheiral, a Urap Eduardo Assmar, no bairro Quinze, além da USF Triângulo Novo, USF Belo Jardim 3 e USF Aeroporto Velho foram fechadas entre esta sexta e o sábado.