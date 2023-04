Rick Chesther palestrará sobre empreendedorismo no Acre

Um dos maiores empreendedores do país, Rick Chesther, ex-vendedor ambulante de água nas praias de Copacabana, no Rio de Janeiro, estará no Acre dia 29 de abril, em uma palestra intitulada “Pega a Visão”, a ser realizada das18h às 20h, na Faculdade U:Verse,antiga Firb Faao, em Rio Branco.

O evento tem como organizador o empresário Denilson Lima, da empresa JVC Empreendimentos, em parceria coma igreja Videira Church, cujo objetivo é ajudar pessoas que querem empreender, mudar de carreira, empreendedores e pequenos empresários a crescerem em seus negócios e alcançarem o sucesso financeiro.

Ao lado de Rick Chesther, os participantes também contarão com a palestra sobre Educação Financeira do Superintendente Comercial do Banco do Brasil no Acre e Conselheiro do Sebrae, Daniel Rondon.

De acordo com o pastor Edmilson Assis e a pastora Valéria Rigamonte, a oportunidade de ouvir sobre as experiências de um homem sonhador e trabalhador bem-sucedido é uma das principais razões para compartilhar conhecimentos relevantes e valiosos com todos que buscam obter êxito em seus projetos em todas as áreas da sua vida pessoal e profissional.

“Temos como objetivo transmitir técnicas e estratégias para ajudar empreendedores a crescerem seus negócios e alcançarem o sucesso através da experiência de vida de Rick Chesther, compartilhando, assim, conhecimento na abordagem de temas como estratégias de vendas, marketing, gestão financeira e mindset empreendedor”, disse o pastor Edmilson.

O público-alvo da palestra que acontecerá em um único dia, são pessoas que querem mudar de carreira, iniciar um negócio e empreender, além de servidores que querem crescer, pequenos e médios empreendedores e empresários.

No ato da compra e pagamento, o participante inscrito ganhará um E-book sobre Empreendedorismo

Mentoria para os 100 primeiros (Passo a passo do Instagram de Sucesso), e também receberá um kit do evento, caderno e caneta.

O custo da inscrição está dividido em três lotes nos valores de R$ 297,00, R$ 367,00 e R$ 397,00.

Maiores informações sobre como fazer a inscrição no evento podem ser obtidas através do telefone 68) 98404 9802 e pelas redes sociais da Igreja Videira Church @videirachurchac e @rededeempreendedores, páginas oficiais do Instagram.