Atriz Regina Duarte volta a ser advertida pelo Instagram por publicar fake news

A atriz Regina Duarte voltou a compartilhar fake news em seu Instagram sobre os atos criminosos que ocorreram em 8 de janeiro. Um vídeo no qual apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentam culpar supostos infiltrados petistas pelo vandalismo cometido durante o ataque aos Três Poderes foi rotulado como “informação falsa” pela plataforma.

No vídeo, os manifestantes que invadiram os prédios dos Três Poderes agem como se estivessem protegendo o patrimônio público de supostos militantes de esquerda que estariam infiltrados na manifestação bolsonarista. Regina Duarte escreveu na legenda: “A CPI sobre 8/1/23, em curso nestes dias, vai mostrar para o #mundo que o Brasil continua uma Nação seria.”

O Instagram não permite a exibição do vídeo de forma automática, e no post aparece “Informação falsa. Checado por verificadores de fatos independentes”. A plataforma oferece uma breve explicação informando que a bandeira do PT que aparece no vídeo foi, na verdade, furtada pelos manifestantes bolsonaristas que invadiram o Congresso Nacional. E também o link para a matéria do “Estadão Verifica” que prova que a informação é falsa.

A atriz publicou este vídeo pela primeira vez em 19 de abril, e voltou a publicar em 21 de abril. Ambas as postagens estão rotuladas como informação falsa na rede social.

Há quase dois meses, o Instagram alerta futuros seguidores de Regina Duarte que seu perfil propaga desinformação. “Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes da Comunidade”, diz o comunicado que aparece para qualquer um que aperta o botão de seguir o perfil.

A atriz, que foi secretária de Cultura do governo de Jair Bolsonaro, já foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) a se retratar a respeito de uma informação falsa divulgada nas redes sociais no dia 11 de abril de 2020, sobre uma herança deixada pela ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva.