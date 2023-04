Real Madrid vence Chelsea e fica perto de mais uma semifinal na Champions

Resumão

O Real Madrid está perto da semifinal da Champions. Mais uma. O atual campeão teve uma atuação sólida e venceu o Chelsea por 2 a 0, nesta quarta, no Santiago Bernabéu, em jogo de ida das quartas de final da competição. Benzema e Asensio fizeram os gols na partida, e Vinicius Junior, que participou dos dois gols, foi eleito o melhor em campo. A equipe espanhola pode até perder por um gol de diferença que avança para a próxima fase.

O QUE VEM POR AÍ?

Real Madrid e Chelsea voltam a se enfrentar na terça-feira, dia 18, em Stamford Bridge. O time merengue pode perder por um gol de diferença que estará na semifinal. Os ingleses precisam vencer por dois gols para levarem a decisão para prorrogação e pênaltis. Antes, os dois clubes têm compromissos em suas ligas. O Real Madrid visita o Cádiz, no sábado, e o Chelsea recebe o Brighton, também no sábado.

SEM (MUITOS) SUSTOS

O Real Madrid dominou o jogo. Nos números e em campo. Mas sofreu um pouco no início. Os atuais campeões tiveram 57% de posse de bola e 18 finalizações contra apenas sete do Chelsea. Mas a equipe de Frank Lampard teve a primeira boa chance do jogo, em contra-ataque puxado por Kanté e finalizado por João Félix. Como sempre, Courtois salvou. E aí os donos da casa acordaram. Sempre com Vinicius Junior, a válvula de escape pela esquerda.

O primeiro gol do jogo saiu aos 20 minutos. Carvajal lançou por cima, Vinicius esticou o pé para tentar o passe, e Kepa desviou de leve. A bola caiu nos pés de Benzema, que empurrou para o gol. Na volta do intervalo, o panorama não se alterou. E piorou para os visitantes quando Chilwell, aos 13, puxou Rodrygo pela direita e foi expulso por impedir uma jogada clara de gol.

O segundo gol sairia aos 28, nos pés do 12º jogador de Carlo Ancelotti. Três minutos após entrar no lugar de Rodrygo, Asensio balançou as redes. Vinicius recebeu de Kroos dentro da área e rolou para o espanhol, que finalizou com sua canhota afiada, no canto direito de Kepa: 2 a 0 e grande vantagem para o Real Madrid.

BAILA VINI

Vinicius Junior foi eleito o melhor em campo pela segunda vez neste mata-mata da Champions. Ele também ficou com o troféu da Uefa no 5 a 2 contra o Liverpool. O brasileiro foi o mais acionado do Real Madrid, com 65 toques na bola. Era quem mantinha o ritmo incessante da equipe. Participou da jogada do primeiro gol, quando não ficou com a assistência por um toque de Kepa, e deu o passe para o gol de Asensio.

DE VOLTA

Thiago Silva se recuperou de lesão e voltou ao Chelsea quase dois meses depois de seu último jogo. Ele foi capitão dos Blues e, enquanto esteve em campo, liderou uma defesa que conseguiu segurar um pouco o rápido ataque do Real Madrid. O brasileiro, de 38 anos, foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo, depois do segundo gol dos espanhóis, e não pareceu ter gostado muito da mudança de Lampard. O ex-PSG caminhou de cara fechada e gesticulando ao sentar no banco.

Fonte: ge