Quem é o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, escolhido de Lula para o GSI

Nesta quinta-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o novo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Apesar das ressalvas de integrantes do governo federal, que preferiam um civil para o posto, um militar de alta patente estará à frente do GSI.

Marcos Antônio Amaro dos Santos, de 65 anos, ocupou a Casa Militar durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e chegou a ser descrito nos bastidores como “sombra” da mandatária.

O general foi indicado por Dilma após uma reforma ministerial, em 2015. Na época, o Gabinete de Segurança Institucional e deixou de ser classificado como ministério e foi integrado à Secretaria de Governo, como Casa Militar.

Como mostrou o Estadão, o general costumava acompanhar a ex-presidente nos tradicionais passeios de bicicleta em torno do Alvorada.

Em abril de 2020, Santos foi nomeado Chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também no governo passado foi comandante militar do Sudeste. O general nasceu na cidade de Motuca, no interior de São Paulo.

É casado com Rosa Tiglia Amaro dos Santos e tem dois filhos, Marcos e Rafael, ambos oficiais do Exército Brasileiro.

Carreira

Santos está há 49 anos no serviço militar e já comandou, entre outros, a 3.ª Divisão de Exército, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, entre 2004 e 2005, e a Secretaria de Economia e Finanças do Exército Brasileiro, em 2018. Cursou MBA em Excelência Gerencial com ênfase em Gestão Pública, pela FAAP, e MBA Executivo em Administração, pela FGV.

Teve passagem pelos Estados Unidos, entre 1987 e 1988, onde realizou cursos de artilharia e artilharia de campanha. Em 2006, realizou o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Entre 2007 e 2010, também atuou como Chefe da Divisão de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército.

O general foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras e da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Exerceu o cargo de adjunto da Casa Militar da Presidência da República e do Gabinete de Segurança Institucional do Planalto. Além de Adido Militar na Embaixada do Brasil no Suriname.

Hoje, o responsável pelo GSI é Ricardo Cappelli, indicado como interino após a demissão do general Gonçalves Dias. Responsável pela segurança de Lula durante a campanha eleitoral e há vários anos, G. Dias foi flagrado em imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto durante a invasão de 8 de janeiro. As cenas mostram o general sereno, sem confrontar os invasores.

Fonte: ISTOÉ