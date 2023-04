Promoção! Passagem só de ida para o técnico do Flamengo Vitor Pereira rumo a Lisboa

Numa pesquisa rápida no Google sobre preço de passagem Rio/Lisboa, achamos uma pechincha por R$ 8.900, na classe executiva.

É isso que a diretoria do Flamengo, a priori, vai precisar gastar para mandar Vitor Pereira ir embora. Depois discute-se a questão da multa rescisória, que, pelo que se sabe, está estipulada em R$ 10 milhões.

A questão mais urgente é livrar-se desse treinador imediatamente. Quanto mais longe ele for mantido do elenco do Flamengo, melhor. Estamos em abril e o cara já desperdiçou cinco títulos. Lógico que o prejuízo do clube não foi apenas financeiro.

Depois da “trairagem” na troca do comando do Corinthians pelo Flamengo, esse senhor conseguiu a proeza de destroçar o time do Flamengo. Estamos falando de um elenco milionário e de comprovada qualidade, mas foi a “mão” do técnico português que esculhambou tudo.

Dá pena de ver um jogador como Gabigol completamente desnorteado dentro de campo. Como já falamos aqui, o camisa 10 está há nove partidas sem marcar gols. Não por acaso, está à beira de um ataque de nervos.

Se a diretoria do Flamengo tiver um pingo de juízo, além de rescindir com Vitor Pereira, precisa mandar alguém viajar para a Turquia e resgatar de uma vez por todas o mister Jorge Jesus.

O Fluminense, que nada tem a ver com isso, deu uma verdadeira aula de futebol no Maracanã. Mas o time de Fernando Diniz mantém a estranha mania de ficar trocando passes perigosamente em seu próprio campo, na saída de bola. Chega a dar nos nervos.

Campeão Carioca, mais uma vez em cima do seu grande rival, o tricolor, com a chegada de Marcelo, está muito a fim de ganhar mais e mais títulos. Mais do que a vontade de ganhar, há muita qualidade no elenco e no comando de Fernando Diniz.

Fonte : Metrópoles