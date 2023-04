Projeto Pacificar resolve 90% dos casos de pequenos conflitos na delegacia do Quinari

Com o objetivo de fomentar a paz social e resolver pequenos conflitos em sociedade, sem ser preciso acionar o Poder Judiciário, o Projeto Pacificar tem sido uma importante ferramenta à disposição dos cidadãos e que vem sendo expandido pela Polícia Civil do Acre (PCAC)

Esta semana foi realizada em Senador Guiomard mais uma agenda do Projeto Pacificar, onde as partes chegaram a um consenso e resolveram seus conflitos em sede policial, e assim, evitaram abarrotar o Poder Judiciário com ações na Justiça.

Segundo o delegado Carlos Bayma, titular da delegacia de Senador Guiomard, o Pacificar, que funciona desde maio de 2021 na unidade policial é responsável por resolver 90% dos casos propostos nas audiências em sede policial.

“Com esse Projeto a gente percebe a redução do número de inquéritos policiais e Termo Circunstanciados de Ocorrência (TCO). Esse é um projeto que apoio e defendo a implantação dele em cada unidade de polícia, pois é de grande necessidade”, destacou a autoridade policial.