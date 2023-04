Três promotores acompanharam o caso Nayara Vilela no Acre

O Procurador Danilo Lovisaro do Nascimento, da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Acre, determinou que três Promotores Públicos que atuam nas 1ª e 2ª Vara do Tribunal de Júri de Rio Branco acompanhem o caso da morte da cantora Nayara Vilela, encontrada morta na noite da última segunda-feira, em sua residência no bairro das Placas, em Rio Branco.

Foram designados Carlos Pescador, Teotônio Rodrigues e Efraim Henrique de Mendonza. De acordo com Lovisaro, cada uma terá a atribuição de acompanhar todo o inquérito policial instaurado Na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), e repassar as informações do processo em tempo hábil.

Outra determinação do procurador é que a Vara em qual cair o procedimento dê celeridade para que o processo chegue ao fim o mais rápido possível, obedecendo todas as normas estabelecidas pelo Código Penal Brasileiro. O velório de Nayara Vilela está ocorrendo na Capela Esperança, localizada na rua Maranhão, em Sena Madureira, e deverá ser transladado via aérea às 24h para um cidade do interior de São Paulo, devendo o sepultado ocorrer na manhã desta quinta-feira (26).