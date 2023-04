Prefeitura de Rio Branco lança Operação Pós-Alagação

Com a vazante do Rio Acre em ritmo acelerado, é chegada a hora das famílias que ficaram desabrigadas em decorrência da enchente, voltarem para suas casas. Para que isso seja realizado de forma segura e preservando, sobretudo, a saúde e dignidade das pessoas, a Prefeitura de Rio Branco lançou na manhã desta segunda-feira (10), A Operação Pós Alagação ,que visa realizar a limpeza nos bairros atingidos pelo maior desastre da história da capital acreana.

“Desde as primeiras enchentes nos igarapés, o prefeito Tião Bocalom pediu prioridade total no atendimento às famílias, agora estamos chegando nessa nova etapa, que é fazer a limpeza nesses bairros que foram atingidos e as águas já baixaram. Hoje a prefeitura está colocando um verdadeiro exército nas ruas, mais de 150 equipamentos, 600 homens… então, chegaremos, de forma rápida, em todos os bairros que foram atingidos e já temos condições de acesso para fazer a limpeza.”, afirmou o secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira.

O lançamento da Operação, no Quadrilhódromo de Rio Branco, foi bastante prestigiado por autoridades do Poder Judiciário, executivo e legislativo. O presidente da Câmara Municipal, Raimundo Neném, enalteceu a atuação da prefeitura nestes dias difíceis pelos quais a capital

do Acre tem passado.

“Queremos agradecer ao prefeito Tião Bocalom e aos seus secretários, montando essa força-tarefa para resgatar essas famílias que estão no parque de exposições e nos colégios, e trazer de volta para suas casas, suas origens. Isso é muito gratificante”, disse.

O diretor-presidente da Emurb, Assis Benvindo, disse que toda a equipe da empresa está empenhada para poder solucionar os problemas advindos com a cheia.

“Nós da Emurb, por ordem do prefeito Tião Bocalom, estamos totalmente empenhados e vamos fazer o máximo que pudermos para poder dar melhor solução a esses problemas.”

Em seu pronunciamento, o vereador Antônio Morais rasgou elogios a atuação da prefeitura no socorro às vítimas da enchente e frisou que a população de Rio Branco precisas ser grata ao serviço prestado pela gestão. O líder da prefeitura na Câmara Municipal, vereador João

Marcos Luz, elogiou o trabalho da prefeitura no socorro às famílias atingidas pela enchente.

“A gestão pública está de parabéns. Sacolão de qualidade, R$ 5 milhões de imediato, mais R$ 10 milhões para atender as pessoas, inclusive os pequenos comerciantes… (agora) é continuar, é trabalhar, mostrar para as pessoas que o poder público existe para resolver problemas”,