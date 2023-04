Bocalom alinha com secretários início dos trabalhos pós-alagação

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, se reuniu na manhã desta sexta-feira (21) com o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano e o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José, para discutir assuntos pertinentes a Seagro.

Os temas da conversa foram desde a assistência durante o período de alagamento, melhoramento de ramais e contratação de pessoal para mecanização.

De acordo com o prefeito foi uma reunião proveitosa, por se tratar de diversos assuntos, a exemplo do alagamento que prejudicou muitos ribeirinhos que serão incluídos no projeto “Recomeço para a Família”.

“Faremos um levantamento o mais rápido possível de tudo que cada um perdeu para poder entrar nesse apoio que a prefeitura vai dar, que chega a R$ 2 mil para empresas que não têm CNPJ e R$ 4 mil para quem tem CNPJ. Agora, não é de qualquer jeito. Essa ajuda vai ser muito bem levantada pelos técnicos, depois acompanhada pelo Ministério Público e a Defensoria”, explicou.

Outro assunto discutido foi a contratação de operadores para o início dos trabalhos de melhoramento de ramais e mecanização agrícola.

“A prefeitura tem agora aproximadamente 20 tratores que foram recuperados. Estavam jogados há 10 anos, recuperamos tudo. Muita coisa vai acontecer este ano e precisa de pessoal para isso.”

Segundo o secretário Eracides, os trabalhos de melhoramento de ramais devem iniciar na próxima segunda-feira (24), porém, ainda se discute como será feita a contratação de operadores para a realização dos serviços. Eracides informou ainda que há uma deficiência de quantitativo de técnicos agrícolas e agrônomos.

“Estou precisando de, pelo menos, 60 a 80 funcionários para tocar o programa de mecanização e o programa de ramais e a questão da produção. Tem contratação de funcionário, organização que a gente vai fazer sobre a alagação, fazer um levantamento total sobre esses produtores ribeirinhos, o quê que eles perderam, e aí vamos tratar de um por um, indo nas comunidades, fazendo esse levantamento de perdas”, concluiu.