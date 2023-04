Bocalom é eleito presidente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre

O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac), Tião Bocalom, foi eleito, na tarde desta sexta-feira (14), presidente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos do Acre, na primeira reunião ordinária do consórcio, que é composto pelos 22 municípios do estado.

A Legislação Brasileira impõe aos prefeitos a resolução do problema da coleta e destinação de resíduos sólidos (lixo) até 2024. O prefeito de Rio Branco afirmou que, exceto a capital, todos os demais municípios do estado têm problemas com a destinação de seus resíduos sólidos. O gestor disse que a data de hoje é um marco para a história do Acre.

“É uma marca que ficará da gestão da Amac, resolver o problema de destinação de resíduos sólidos. A gente sabe o custo altíssimo para implantar isso, então, através do consórcio, resolveremos o problema dos 21 municípios que têm problemas sérios com a questão do lixo. O Ministério do Desenvolvimento Regional está junto nesse projeto, comandado pelo nosso senador Alan Rick e com toda a bancada, que sei que dará apoio total, eu tenho certeza absoluta de que hoje é um marco”, afirmou.

Denilson Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Regional, veio do Distrito Federal para acompanhar a eleição da diretoria do Consórcio e afirmou que “hoje foi dado o primeiro passo e que a estruturação desse consórcio é muito importante.

Dr. Luis Henrique rolim, coordenador de Meio Ambiente do Ministério Público do Acre (MPAC), disse ser preciso fazer tudo que for possível para garantir um meio-ambiente saudável para a geração atual e, também, as futuras.

“Os lixões que existem no estado é uma marca ruim em todos os sentidos. Todo projeto que visa resolver esse problema é importantíssimo. Por isso que o Ministério Público está presente desde o começo”

O presidente do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos, prefeito Tião Bocalom, disse que a implantação do consórcio é um sonho realizado.

“Como presidente do Consórcio, eu fico feliz de poder contribuir para todo o estado do Acre, em fazer um trabalho que será pioneiro em todo o Brasil: 100% dos municípios do estado estarão com o problema do lixo resolvido. Um sonho realizado”, finalizou.