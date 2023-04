Polícia Militar apreende duas armas de fogo no bairro Cabreúva, em Rio Branco

Policiais Militares do Grupamento de intervenção rápida ostensiva (Giro) e da equipe do tática do 1° Batalhão prenderam 4 indivíduos e apreenderam duas armas de fogo, no bairro Cabreúva, na tarde deste sábado, 08.

Durante patrulhamento, as guarnições foram infirmadas via COPOM sobre uma denúncia de cárcere privado no bairro Cabreúva. Chegando ao local, os policiais avistaram alguns indivíduos que empreenderam fuga, um deles com volume na cintura, outro com uma mochila. Porém, os policiais conseguiram capturar os homens e procederam a abordagem e a busca pessoal e identificaram que os suspeitos portavam uma espingarda de calibre 16, com uma munição, um revólver calibre 38 e 15 munições, além de aparelhos celulares sem procedência comprovada, fogos de artifício e spray.

Os policiais encaminharam os envolvidos à delegacia, juntamente com armamentos e todos os materiais apreendidos na ocorrência, para que fossem tomadas as providências cabíveis.