Polícia apreende arma de fogo, droga e munições em casa no município do Bujari

Durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão no município do Bujari, policiais militares e civis apreenderam na manhã desta terça-feira, 11, uma arma de fogo, munições e cerca de um quilo de drogas. As buscas foram realizadas em três casas, e resultaram na prisão de um membro de uma organização criminosa que está sendo investigado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

As equipes aprenderam com o homem, além de um revólver cal. 38 com cinco munições intactas, mais sete munições do cal. 36 e quase um quilo de entorpecentes, entre maconha e pasta a base de cocaína.

Os policiais também encontraram em uma das casas uma certa quantidade de fios de alta tensão, cujo suposto proprietário não soube comprovar a origem. A ocorrência foi encaminhada à delegacia do Bujari, de onde será remetida ao Judiciário.