Polícia encontra motocicleta roubada em rua do bairro Canaã

Um guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar recuperou na manhã desta quinta-feira, 20, uma motocicleta modelo Honda CG Titan 160 de cor vermelha. A apreensão aconteceu na rua Durval Camilo, situada no bairro Canaã, em Rio Branco.

A guarnição fazia patrulhamento nas ruas do bairro quando foi abordada por um cidadão que dava conta de uma motocicleta estacionada à margem da via, e que o mesmo suspeitava se tratar de produto de roubo.

Quando a equipe chegou ao local, constatou via COPOM que se tratava mesmo de uma motocicleta roubada. Diante da situação, o veículo foi conduzido para o depósito do Detran a serem tomadas providências cabíveis.