Polícia Militar encontra fuzil na Cidade do Povo e prende dois membros do PCC

Policiais Militares da Rotam apreenderam nesta terça-feira, 18, um fuzil calibre 30 municiado no bairro Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A ação policial ocorreu após os militares avistarem dois jovens em atitudes suspeitas. Ao verem a PM, os dois correram para dentro de uma casa na quadra 20. Os militares adentraram no local e prenderam João Lucas Rodrigues Aguiar, de 19 anos, e um menor de 16 anos.

Com João e o menor a Polícia encontrou o fuzil municiado e mais 5 munições de calibre 22, um cartucho com calibre 28 e mais 12 garrafas de coquetel molotov. Os rapazes pertencem à facção criminosa PCC e alegaram estar armados com o intuito de evitar uma novo ataque do Comando Vermelho, facção criminosa que tem tentado dominar o território.

O Ecos da Notícia apurou que o menor detido foi mesmo que foi apreendido no domingo portando duas armas. Ele foi solto e já estava fazendo novamente a segurança da facção. Informes repassados por moradores apontam que a dupla que estava armada com fuzil ficava boa parte do tempo em cima dos telhados das casas monitorando quem entra e sai do bairro.

Os dois foram encaminhados para Delegacia de Flagrante onde ficarão à disposição da justiça.