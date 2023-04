Polícia prende homem de 22 anos suspeito de vazar fotos do corpo de Marília Mendonça

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu nesta segunda-feira (17) um homem de 22 anos suspeito de divulgar na internet fotos e vídeos dos corpos artistas mortos em acidentes.

Imagens do corpo da cantora Marília Mendonça foram obtidas de forma ilegal e distribuídas no Twitter, afirmou a PCDF em nota.

A prisão ocorreu na região administrativa de Santa Maria, a 28 km do centro de Brasília.

“A ação faz parte de uma investigação realizada por esta delegacia especializada que visou identificar administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos do corpo de personalidades artísticas”, informou a polícia em nota.

Segundo apurou a CNN junto a investigadores, o suspeito teve acesso a imagens feitas durante necropsia dos cantores Marília Mendonça, Gabriel Diniz e Cristiano Araújo, e compartilhava o conteúdo indiscriminadamente. Os dois primeiros artistas morreram em acidente de avião. Já Araújo perdeu a vida num acidente de carro.

Não foram divulgados detalhes de como o homem preso conseguiu chegar até as fotos e vídeos.

No Brasil, a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de 1 a 3 anos de prisão e pagamento de multa.

Mãe de Marília Mendonça repudia vazamento de fotos da filha

A família da cantora informou que a mãe de Marília, Dona Ruth, havia optado por não se manifestar sobre o assunto, “pedindo apenas que as pessoas tenham respeito e empatia, e entendam que há uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem”.

No entanto, na sexta-feira (14), Dona Ruth publicou stories em sua conta no Instagram se pronunciando a respeito.

“Não me pronunciei ontem por causa do Léozinho [Léo Dias Mendonça Huff, filho de Marília Mendonça]. Ele já entende alguma coisa que eu falo. Já entende quando acontece alguma coisa”, disse.

Ela disse que a família está “chocada com tanta monstruosidade, mas também não se surpreende”. “O mundo não me surpreende mais. Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem mais”, acrescentou.

Dona Ruth pediu que “esses delinquentes paguem”. “São delinquentes que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi, não respeitam a dor da família”, disse.

“Para as pessoas que nos amam, me ajudam em oração, e estão vendo o legado que ela deixou, não compartilhem isso. Isso é crime”, concluiu a mãe da cantora.

Estrela e referência do sertanejo, Marília Mendonça morreu em um acidente de avião em Caratinga, Minas Gerais, em novembro de 2021.