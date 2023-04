Plácido de Castro e Adesg fazem o duelo da sobrevivência no Florestão, a partir das 16h

Plácido de Castro e Adesg fazem um jogo de tudo ou nada nesta terça-feira (4), a partir das 16h, para continuarem sonhando com uma classificação. O confronto será disputado no estádio Florestão e o árbitro principal será Marcelo Oliveira, assistido por Antônio Ecídio e Jean Carlos.

Os dois times somam três pontos cada e precisam vencer o duelo com boa vantagem de gols para chegar na última rodada ainda com chances matemáticas de brigar por uma das três vagas do Grupo A. O Humaitá e Independência lideram a chave. Os dois times somam 9 pontos ganhos, mas o tricolor porto acrense apresenta melhor saldo de gols e um jogo a menos. Com três pontos a menos na tabela aparece o Rio Branco.

Leão “sem” treinador

No Leão guiomarense, a equipe perdeu para a partida o técnico Francisco Roberto. O profissional foi expulso logo após a derrota para o Rio Branco e vai cumprir suspensão automática. Uma vitória diante do Tigre do Abunã coloca a equipe guiomarense com possibilidade matemática de classificação.

Tigre

Com chances matemáticas de classificação caso vença a Adesg, o Plácido de Castro chega para a partida animado após boa vitória sobre o Andirá por 5 a 1. O técnico Jair Melo não deve fazer mudança significativa em relação ao time que venceu o Morcego. O atacante João Marcos cumpre suspensão automática e o zagueiro Rangel está regularizado e fica à disposição da comissão técnica. O Tigre deve ir a campo com a seguinte formação: Vitor; Mandi, Wilson, Kalby, William Schneider, Zagalo, João Marcos, Gustavo, Chico, Pablo e João Vitor.