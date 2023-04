Para fugir da guerra de facção, bandido chama PM para ele mesmo ser preso

A briga entre organizações criminosas que continua acirrada em vários pontos da capital acreana por pontos estratégicos do tráfico de drogas vem deixando criminosos encurralados, dentre eles, foragidos da justiça. Muitos estão apelando até para que a própria polícia militar os prenda para não serem mortos por seus rivais.

Um desses casos foi registrado no último sábado (8), no residencial Cabriúva, na Baixada do Sobral, em Rio Branco. Uma guarnição do tático do 1º BPM foram avisados através de uma ligação anônima que um homem armado estaria colocando em risco moradores da região.

No local, os policiais perceberam que um suspeito saía de uma residência e ao abordá-lo acabaram apreendendo um revólver calibre. Identificado como Marcos Lourenço da Silva, de 27 anos, ele já tinha diversas passagens pela polícia e foi apresentado na Delegacia de Flagrantes.

Lá, os policiais descobriram que ele mesmo havia ligado para a polícia fazendo a denúncia que culminou com sua prisão. “A barra por aqui está pesada, é mais seguro ficar no presídio”, comentou. De volta ao presídio, estes alegam sentir mais segurança até que a situação fique controlada, quando então poderão voltar às ruas.