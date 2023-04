Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações

O treinador palmeirense poupou seus titulares – apenas Gabriel Menino foi utilizado na Libertadores -, da viagem para La Paz, onde o desgaste é maior por conta da altitude. Agora, o Verdão chega para o jogo decisivo do Paulistão com duas derrotas seguidas. A novidade na equipe será Vanderlan no lugar de Piquerez, lesionado. Endrick pode voltar ao time titular.

Escalação provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick.

Quem está fora: Mayke (entorse no tornozelo direito), Piquerez (entorse no joelho direito), Bruno Tabata (lesão muscular na coxa esquerda) e Atuesta (lesão no ligamento do joelho direito).

Água Santa – Técnico: Thiago Carpini



Com a vitória no primeiro jogo, o Água Santa deve manter a mesma equipe. O time irá com uma linha de quatro defensores, mantendo Marcondes, que substitui o suspenso Rodrigo Sam, como dupla de Didi. Artilheiro do Netuno na competição, Bruno Mezenga continua com a faixa de capitão da equipe de Diadema.