Pai de sócio de Moro, desembargador do RS se declara suspeito e deixa Lava Jato

A movimentação levantou a suspeita de falta disciplinar por parte do desembargador. Isso por causa da relação de Malucelli com a família do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). O juiz é pai de João Eduardo Barreto Malucelli, sócio do escritório de advocacia de Moro e da esposa do senador, a deputada federal Rosângela Moro (União-SP). A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal “O Globo”. Tacla levou em depoimento à Justiça no último mês acusações contra Moro.