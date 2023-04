Famílias desabrigadas recebem atendimento médico, kits de remédios e higiene

Equipes compostas de médicos, técnicos e enfermeiros atenderam cerca de 11 famílias nessa sexta-feira, 31, que se encontram desabrigadas na escola João Paulo II, na Baixada da Sobral, devido à enchente do Rio Acre na capital acreana.

Aproximadamente 54 pessoas, incluindo crianças e idosos, receberam atendimento de saúde. A ação foi realizada pela Mediall Brasil, em parceria com a Fundação Hospital do Acre ( FUNDHACRE).

“Nesse momento tão difícil para as famílias desabrigadas que perderam bens irreparáveis, é de suma importância esse atendimento humanizado, que conta com a equipe médica, assistencial e psicossocial. Com isso, a empresa Mediall fez a doação de kits de auto cuidado, medicamentos e curativos”, explicou o gestor administrativo, Matheus Marques.

Além do serviço de saúde, os profissionais distribuíram Kit’s de medicamentos, curativos, higiene bucal e corporal para os desabrigados. A equipe médica e assistencial está atuando nesse sentido desde o último dia 29 e irá continuar no mês de abril.

Os kits recebidos pelas famílias contêm medicamentos básicos (Antiinflamatório e para dor); curativos (Gases, esparadrapo e rifocina); higiene corporal (Sabonete e álcool em gel) e higiene bucal (Pasta de dentes e escova).