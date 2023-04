No Acre, assaltante esfaqueia vítima que o mandou trabalhar ao invés de roubar

O acreano Madson Antônio Moura da Silva, de 29 anos, sofreu uma facada no abdômen após sofrer uma tentativa de assalto por volta das 20 horas dessa quinta-feira, 20, no quilômetro 19, no seringal São Cristóvão, localizado na zona rural do município de Brasileia.

Segundo informações da esposa da vítima, dois homens que estavam em uma motocicleta abordaram Madson e anunciaram o assalto, exigindo armas e dinheiro.

A vítima falou que não tinha nada. Os criminosos revistaram o homem e, de fato, não acharam nada. No momento em que os bandidos estavam indo embora, a vítima falou: “vão trabalhar, vagabundos”. Nesse momento, o garupa desceu da moto, foi até Madson e desferiu uma facada na altura da costela.

Na manhã desta sexta-feira, 21, foi sozinho para o hospital Hospital Regional do Alto Acre e no período da tarde desta sexta foi transferido numa ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Brasiléia para o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. A vítima foi entregue ao setor de trauma para maiores avaliações e se encontra estável.