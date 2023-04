Nível do Rio Acre fica abaixo dos 15 metros no início da manhã deste sábado, na capital

O Rio Acre segue baixando de volume na capital acreana. No início da manhã deste sábado, 8, o nível do rio, de acordo com medição divulgada pela Defesa Civil, é de 14,92m.

Durante a noite e a madrugada, o manancial reduziu mais de 30 centímetros. A redução no nível, dar início à preparação para que as famílias desabrigadas possam retornar para suas residências.

O momento para muitas pessoas agora é de limpeza de casa, um momento importante que antecede o retorno e que se não for feito de forma correta pode provocar doenças, principalmente, nas crianças.

A Defesa Civil já anunciou que só será autorizada a volta para casa dos desabrigados quando o nível do rio atingir uma cota de segurança, por volta dos 13 metros. A previsão é que isto ocorra na próxima segunda-feira, 10. Algumas famílias retornaram para suas residências por conta própria e estão sendo obrigadas a assinar uma declaração onde se responsabilizam pelo ato.

Mais de três mil famílias ficaram desabrigadas na capital acreana por uma das maiores cheias da história do Rio Acre.

Foto – Jardy Lopes