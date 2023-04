Na capital, nível do Rio Acre continua baixando e reduz para 17,2 metros

O nível do Rio Acre continua baixando na capital acreana. A Defesa Civil informou que na medição das 9 horas desta quarta-feira, 5, o nível chegou a 17,2, uma redução de 5 centímetros nas últimas três horas.

Apesar do ritmo acelerado, o Rio Acre deve voltar a subir, já que há uma expectativa em relação ao grande volume de água que chega da região do Alto Acre. “Essa redução contínua é importante porque quando essa água chegar aqui em Rio Branco nós teremos uma margem de segurança e o rio não vai voltar a encher no patamar que chegou na última semana”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

Por enquanto, mais de 3 mil pessoas estão abrigadas em abrigos públicos na capital.