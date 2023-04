Netflix anunciou que o compartilhamento de senhas deve ser proibido a partir de junho

A Netflix anunciou que o compartilhamento de senhas nos EUA deve ser proibido a partir de junho. O plano da empresa de streaming é impedir que os usuários compartilhem senhas gratuitamente com pessoas fora de suas famílias. A medida já foi adotada no Canadá, Nova Zelândia, Portugal e Espanha. As informações são do The Verge.

Os usuários desses países agora terão que pagar para dar às pessoas com quem não moram acesso à sua conta, depois que regras semelhantes foram testadas na América Latina no ano passado.

O serviço de streaming anunciou a mudança em uma carta aos acionistas, mas não disse quanto cobrará nos EUA pelo compartilhamento de senhas.

“Testamos preços diferentes nesses lançamentos do que testamos na América Latina, e isso dá uma ideia de como estamos pensando sobre o que é um preço ideal – especialmente em países mais ricos”, disse o co-CEO da Netflix, Greg Peters.

