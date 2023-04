Murilo Huff lança música inédita com participação de Matheus & Kauan

No último ano, Murilo Huff colheu bons frutos com os lançamentos do DVD Ao vivo em Rio Preto. Na última sexta-feira (31/3), o cantor revelou a sua nova aposta de sucesso com participação especial da dupla Matheus & Kauan: Fulano. A nova canção já está disponível nas plataformas digitais de áudio e no YouTube.

“Eu estou muito feliz em lançar essa participação com os meus amigos Matheus & Kauan. Os meninos estão fazendo muito sucesso. Acredito que os nossos fãs vão curtir muito Fulano, foi muito gostosa a gravação, era uma das que eu mais estava ansioso para lançar”, comenta Murilo Huff.

Fulano traz uma melodia romântica, em que muita gente vai se identificar com o pedido de um ex-namorado: “Só não beija fulano e nem beija ciclano. Pra prender sua boca eu vou virar amigo de qualquer estranho”.

Com mais de 360 composições gravadas por artistas renomados em seu currículo, Murilo trabalha simultaneamente aos lançamentos do seu DVD Ao vivo em Rio Preto, o projeto Ao Vivão – formado somente por regravações num formato mais intimista de diferentes ritmos, desde Sandy & Junior até os clássicos do sertanejo.

Fonte: Metrópoles