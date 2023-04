Mulher trans é presa em flagrante ao vender drogas no Wanderley Dantas

Policiais militares prenderam em flagrante na noite desta quarta-feira, 26, a mulher trans conhecida por Maria Eduarda, que de acordo com informações dos agentes de segurança, estaria comercializando entorpecentes no Beco José Joaquim, localizado no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

A prisão aconteceu durante patrulhamento militar após a guarnição avistar o momento em que um usuário de drogas teria comprado entorpecente de Maria Eduarda.

Ao ser abordada, a mesma portava algumas porções de cocaína, skunk e crack. Maria Eduarda, registrada com o nome Jefferson Martins Pires, de 25 anos, teve todo o material apreendido e foi encaminhada para a Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA).