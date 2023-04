Mulher perde o controle do carro, bate em poste e deixa Vila do V sem energia elétrica por horas

Uma mulher conduzia um carro modelo Prisma na estrada AC-10, em direção a Porto Acre quando perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e acabou colidindo contra um poste de energia. O impacto foi tão forte, que o carro foi para numa área de mata e uma sequência de curto-circuitos foi iniciada devido a queda da fiação do poste.

Apesar do acidente, a motorista identificada como Mônica Lavínia não sofreu nenhuma escoriação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do município de Porto Acre não precisou ser acionado.

A polícia e uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas ocasionadas na mata por causa da alta tensão da energia.

Com a rede elétrica comprometida, a região da Vila V ficou sem energia elétrica durante a tarde, tendo sido restabelecida apenas às 18:30h da noite.