Mulher morre ao cair em poço após sofrer descarga elétrica enquanto lavava roupa

Uma mulher de 36 anos morreu vítima de descarga elétrica na tarde desta quarta-feira, 12, enquanto lavava roupa em casa situada no Ramal São José, no bairro Belo Jardim II, na capital do Acre.

Luiza de Oliveira da Silva foi encontrada sem vida pela própria filha de 7 anos. Segundo a família da vítima, ela estava lavando roupa e se acidentou no momento em que foi arrumar um cano na bomba d’água em uma cacimba.

Havia um fio descascado dentro da água. Ainda de acordo com familiares, Luiza passou aproximadamente 30 minutos dentro da água na cacimba e só foi retirada quando sua filha a viu boiando.

Familiares ainda tentaram reanimar a vítima, mas a mesma não resistiu. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência e o médico atestou óbito. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).