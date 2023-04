Mulher é presa com cocaína após sair de Rio Branco na BR 364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, realizando comando estático de fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao Km 760, na altura da Unidade Operacional da PRF, no município de Porto Velho, interceptou um volume de pasta base de cocaína sendo transportado por uma passageira de 19 anos, que viajava em um VW/Virtus, de cor branca (táxi). A mulher estava acompanhada da sua filha, de apenas 11 meses de idade.

Devido ao fato de estar com uma criança no colo e uma camisa grossa de manga comprida, demonstrando cansaço e calor (gestos físicos), nossa equipe a ofertou um ambiente mais confortável, entretanto, não foi atendido, com o argumento de que seria desconfortável sentar. Passados alguns minutos, por livre e espontânea vontade, a moça se sentou. Nesse momento, nossa equipe notou uma certa dificuldade e desconforto durante o movimento de se abaixar até a altura do assento.

No decorrer da abordagem, a mulher demonstrou excesso de nervosismo, com mãos e voz trêmulas, além de demonstrar contradições em relação à origem, ao destino e aos motivos da viagem. Ao ser indagada se estava portando algum ilícito, manteve-se em silêncio, porém, logo em seguida, levou a sua mão até a altura da região abdominal. A infratora admitiu que estaria vindo de Rio Branco/AC até Porto Velho/RO, de táxi, e, posteriormente, pegaria um voo da capital rondoniense até o Estado do Maranhão.

No total, aproximadamente 1 Kg da droga ilícita foi apreendido e encaminhado à Polícia Judiciária para destruição. A traficante também foi conduzida à Autoridade Policial, permanecendo-se à disposição do Poder Judiciário. Devido ao fato de estar com a sua bebê, nossa equipe solicitou apoio ao Conselho Tutelar de Porto Velho.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 120.000,00.

Rondônia não produz cocaína, mas é um dos estados que faz fronteira com a Bolívia (um dos três países com maior produção da droga no mundo), tornando nosso território um dos corredores de escoamento da produção andina, que é destinada ao rentável mercado europeu. Nesse cenário, esta apreensão representa mais um duro golpe ao crime organizado do tráfico internacional de drogas.