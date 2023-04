Mulher é atropelada com criança no colo ao tentar atravessar rua na Estrada da Floresta

Uma mulher identificada como Erika Santos de Matos, de 35 anos, foi atropelada na noite desta terça-feira, 4, enquanto tentava atravessar a rua com uma criança no colo na Estrada da Floresta, em frente a um motel, em Rio Branco.

Um motociclista trafegava no sentido bairro-centro quando avistou a mulher que, segundo ele, já estava no meio da pista. Ele alega ter buzinado, mas a mulher se assustou e correu, acontecendo a colisão.

O motociclista relatou à polícia que não teve como evitar o atropelamento. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atender a vítima.

A criança não sofreu nenhuma lesão ou escoriação. A mulher foi encaminhada para o pronto socorro com suspeita de fratura na perna esquerda. O motociclista permaneceu no local e prestou toda assistência e aguardou a chegada do policiamento de trânsito.