Mulher é atropelada nesta segunda-feira, 17, ao tentar atravessar a Via Chico Mendes

Uma mulher identificada como Márcia da Silva foi atropelada na manhã desta segunda-feira, 17, enquanto tentava atravessar a Via Chico Mendes, ao lado da URAP Cláudia Vitorino, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Márcia estava na faixa de pedestre e ao tentar atravessar a via foi atropelada por um motorista que trafegava em um veículo modelo I/Mini One, cor azul, placa KWT-9A10, no sentido bairro-centro. Com o impacto, Márcia foi arremessada, bateu a cabeça e desmaiou. O motorista permaneceu no local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.