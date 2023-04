MPF abre seleção para serviço voluntário em Rio Branco

O Ministério Público Federal (MPF) publicou edital para recrutamento e seleção para serviço voluntário em sua unidade localizada em Rio Branco. As vagas são para estudantes ou graduados em Direito (4 vagas) e duas vagas para qualquer uma das seguintes áreas: Antropologia, Ciências Sociais, Etnografia, Filosofia, Letras, Biologia, Ecologia, História, Geografia e Licenciatura – Docência Indígena.

O serviço voluntário no âmbito do MPF é regulamentado pela Portaria PGR/MPF nº 1240, de 22 de novembro de 2017, sendo descrito como atividade não remunerada prestada por pessoa física ao Ministério Público Federal, de forma espontânea e com objetivos cívicos, educacionais, culturais, científicos, recreativos ou de assistência social.

O Edital disponível no site do MPF dispõe de todos os detalhes da seleção, como a previsão da alocação das vagas, requisitos e atribuições, além do prazo para inscrição. Dúvidas podem ser sanadas por meio de correspondência eletrônica dirigida ao Núcleo de Recursos Humanos – [email protected], ou pelo telefone (68) 3214-1414.