MPAC e PM deflagram quarta fase da Operação Checklist

Nesta quinta-feira, 27, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Promotoria de Justiça de Mâncio Lima, em conjunto com a Polícia Militar, deflagra a quarta fase da Operação Checklist em Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, além de Rio Branco.

Estão sendo cumpridos 22 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Delitos de Organização de Criminosa.

A Operação teve o apoio da Polícia Penal, e é resultado da análise de documentos apreendidos em trabalhos anteriores, quando foram identificadas lideranças da organização criminosa com atuação nacional com alto grau hierárquico, responsáveis pelos núcleos de cadastramento, contabilidade e pagamento de pontos de venda de drogas.

Até agora, foram apreendidas droga e armas de fogo, uma pessoa que estava foragida foi recapturada e outras presas em flagrante, além dos alvos da Checklist.

Ao todo, mais de 40 policiais militares atuam na Operação, além de promotores de Justiça e servidores do Núcleo de Apoio Técnico ( NAT), órgão auxiliar do MPAC.

Operação Checklist

As quatro fases da Operação Checklist resultaram até momento no cumprimento de 232 mandados judiciais, sendo 143 de prisão contra membros de facções atuantes no Acre.

O nome da operação decorre do aprofundamento das investigações acerca do núcleo burocrático da organização criminosa que operava no controle de novos ingressos, permanências e exclusões de seus quadros, realizando um verdadeiro “checklist” dos dados de cadastro de seus integrantes.