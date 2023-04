MP mira suspeitos de manipular resultados de jogos do Campeonato Brasileiro

O grupo criminoso é suspeito de ter manipulado pelo menos 5 jogos importantes do Campeonato Brasileiro de Futebol do ano passado, além de outras 5 partidas dos campeonatos regionais, incluindo os estaduais de Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Segundo o MPGO, as investigações estão em andamento para determinar a extensão da fraude.

O MPGO divulgou que estão sendo cumpridos 3 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em 16 municípios de 6 estados. Os mandados estão sendo cumpridos em Goianira (GO), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), Pelotas (RS), Santa Maria (RS), Erechim (RS), Chapecó (SC), Tubarão (SC), Bragança Paulista (SP), Guarulhos (SP), Santo André (SP), Santana do Parnaíba (SP), Santos (SP), Taubaté (SP) e Presidente Venceslau (SP).



Entenda como agia o grupo