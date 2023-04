Motorista atropela e foge sem prestar socorro à jovem

Igor Gondim Da Silva, de 25 anos, ficou caído no chão sem receber socorro do motorista que o atropelou na noite desta quarta-feira, 5, na rua Isaura Parente, próximo ao antigo Maria Farinha, em Rio Branco.

Segundo familiares, o rapaz trabalha na Clínica dos Rins e estava conduzido uma bicicleta indo buscar sua janta de bicicleta quando foi atropelado. O acusado de provocar o acidente se evadiu do local sem dar assistência à vítima, que ficou caída na via pública.

De acordo com informações dos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o paciente sofreu escoriações pelo corpo, teve um dente quebrado e a língua cortada. Contudo, se encontra estável no pronto-socorro da capital acreana.