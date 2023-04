Motociclista tem fratura exposta ao colidir em carro na Rio de Janeiro, na Capital

Um motociclista identificado por Lucas de Oliveira da Silva, de 28 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um carro na noite dessa quinta-feira, 6, na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o motociclista pilotava uma moto FAN 125 de cor preta no sentido bairro/centro e o condutor de um carro modelo Sandero, identificado por Maycon Douglas, de 27 anos, no sentido contrário. Este último teria tentando entrar na rua 25 de Março, sentido bairro Ivete Vargas, quando houve a colisão.

O condutor do carro permaneceu no local até a chegada de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu a vítima e a encaminhou até o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada com fratura exposta no tornozelo direito, laceração na perna esquerda e corte na cabeça.

Lucas foi entregue ao setor de trauma do hospital para maiores avaliações. Por fim, a equipe médico informou que o mesmo já se apresentava estável e consciente.