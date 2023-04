Motociclista perde controle e colidie em poste de energia na Valdomiro Lopes

O motociclista Cristiano Evangelista da Silva, de 20 anos, que é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, teria chegado na capital do Acre recentemente e estaria se acostumando com o trânsito de Rio Branco, mas ao tentar fazer uma ultrapassagem na rua Valdomiro Lopes , no bairro da Paz, acabou perdendo o controle da motocicleta vindo o seu corpo colidir contra um poste de energia. A moto ficou intacta.

O impacto foi tão forte que parte do capacete teria quebrado com a forte colisão do acidente.

Cristiano foi socorrido por uma ambulância 04 de suporte básico do Samu e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.