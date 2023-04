Motociclista fica ferido ao colidir contra caminhonete

O motociclista Akson Kauã Ferreira de Oliveira, de 20 anos, ficou gravemente ferido na noite desta quarta-feira, 5, após o condutor de uma caminhonete modelo Hilux o acertá-lo na saída de uma academia localizada na rua Isaura Parente, capital acreana.

De acordo com informações repassadas pela polícia, a caminhonete avançou na frente do motociclista, que não conseguiu frear a tempo e acabou na traseira do carro.

Segundo informações, Akson Kauã trafegava sentido centro-bairro quando o motorista da caminhonete avançou e acertou o mesmo. O condutor da caminhonete permaneceu no local até a chegada do socorro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) atendeu a ocorrência e informou que a vítima teve fratura do fêmur direito, corte no membro inferior direito e traumatismo craniano moderado. Apesar do acidente, seu nível de saúde é considerado estável.