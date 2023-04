Motocicleta é recuperada e devolvida ao proprietário

A equipe tática do 2° Batalhão da Polícia Militar conseguiu recuperar uma motocicleta rouba na noite da última sexta-feira, 14, no ramal são José, no Belo Jardim I, na capital acreana. Ao serem acionados para uma ocorrência de roubo de motocicleta, a equipe tática se dirigiu ao local e encontrou a vítima, que deu conta do roubo de sua motocicleta, uma Honda 125 biz de cor preta.

Os militares fizeram rondas, mas não encontraram nenhuma pista dos autores nem da motocicleta roubada. Passaram apenas orientação à vítima para ir à delegacia registrar um boletim de ocorrência, e encerraram a ocorrência no COPOM.

Mesmo após o fechamento da ocorrência, os militares retornaram até os arredores do local do roubo. Desta vez, a equipe logrou êxito ao encontrar a motocicleta escondida nas imediações de um açougue abandonado, próximo de onde aconteceu o roubo. Seguindo o protocolo, o bem recuperado foi encaminhado ao depósito de veículos do Detran, para posterior restituição ao proprietário.