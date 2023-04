Motoboy preso com drogas cumprirá pena em liberdade

O juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco julgou procedente a denúncia do Ministério Público e condenou a 6 anos e cinco meses de prisão em regime inicialmente fechado o motoboy Bruney Sales de Araújo, de 30 anos. Como é primário, foi beneficiado com o regime semiaberto e vai ficar em liberdade.

Denunciado pelo Ministério Público Estadual por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e receptação foi condenado recentemente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Rio Branco a uma pena considerada branda, de 6 anos e 5 meses de reclusão. Como é réu primário foi beneficiado pelo regime semiaberto e vai responder a pena monitorado por tornozeleira eletrônica.

Em depoimento, Bruney assumiu a autoria, porém, nunca disse de quem era a droga, cujo proprietário nunca foi identificado. No dia 25 de outubro de 2022, investigadores da DENARC cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do motoboy. Durante as buscas, os policiais encontraram mais de 220 quilos de maconha e cocaína, que estavam embalados em caixas de papelão na casa do suspeito, localizada na Rua do Divisor, no bairro Vitória, em Rio Branco. Foram apreendidos ainda uma pistola 9mm com várias munições e dois coletes a prova de bala.