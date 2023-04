Morre Reges Bolo, vocalista da banda O Surto, do hit ‘A Cera (Pirou o Cabeção)’

Reges tinha 52 anos e morava em Porto Alegre. O músico morreu enquanto dormia e a causa ainda não foi revelada.

O músico Guilherme Expoleta, baterista do grupo, lamentou a morte do amigo nas redes sociais. “Não tô acreditando, grandão”, escreveu ele, compartilhando ainda o comunicado oficial do grupo.

“É com imenso pesar que viemos comunicar o falecimento do nosso querido Reges Bolo. Sua voz, sua presença , seu talento e amizade será lembrado e para sempre. A Banda e amigos agradecem a todos pelo apoio e carinho nesse momento difícil.”

A banda de rock cearense O Surto foi criada em 1994. Em 1997, o grupo lançou o álbum estreia, que levava o nome da banda.

Em 2000, eles divulgaram o segundo disco, “Todo Mundo Doido”, que trazia o hit “A Cera”. O disco teve produção de Rick Bonadio.

Em 2001, o grupo subiu ao palco do Rock in Rio após seis bandas boicotarem o festival por uma discussão sobre cachês.

Na época, por falta de hits, o grupo tocou duas vezes “A cera (Pirou o cabeção)”, apelando também para cinco covers no palco.

Depois do festival, o Surto entrou em estúdio para fazer seu segundo disco. Eles gravaram a parte instrumental e saíram para uma turnê de cinco shows no Japão, antes de gravarem os vocais. Mas a banda brigou por lá.

Reges seguiu usando o nome d’O Surto e seguia fazendo shows, cada hora com uma formação diferente.