Morre idoso que sofreu fratura ao ser atropelado por táxi na Avenida Amadeo Barbosa em Rio Branco

O idoso Manoel Carlos de Menezes, de 77 anos, que foi atropelado nessa terça-feira, 4, na Avenida Amadeo Barbosa, morreu nesta quarta -feira, 5, após ser internado no pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com informações, a vítima atravessou a Avenida correndo em meio a um grande fluxo de veículos. Testemunhas relataram que três veículos ainda conseguiram desviar do idoso, mas um táxi não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente.

Arremessado para o canteiro da via, Manoel foi socorrido por populares que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima sofreu fratura e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O motorista do táxi permaneceu no local do acidente até o idoso ser socorrido.