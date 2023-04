Monitorado volta ao presídio por andar com arma de fogo na Cidade do Povo

Uma guarnição do 2° Batalhão da Polícia Militar do Acre prendeu um indivíduo em regime de monitoramento com uma pistola 9mm Taurus G2C na manhã dessa quinta-feira, 27, na rua Lourival Marques, situada no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

A equipe realizava patrulhamento quando avistou o cidadão com um aparente volume na linha da cintura, motivo pelo qual os militares deram voz de parada. Na busca pessoal, foi encontrada em posse do homem a arma e dois carregadores com 11 munições intactas cada um.

Foi dada voz de prisão e o autor juntamente com a arma apreendida foram conduzidos à delegacia de flagrantes (defla) para medidas cabíveis.