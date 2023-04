Governo pretende anunciar todos os concursos públicos de 2023 até maio

A ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou nesta sexta-feira (28) que o governo pretende anunciar até o final de maio todos os concursos públicos de 2023.

A Lei Orçamentária deste ano previu cerca de R$ 2 bilhões para novos editais de concursos. Segundo a ministra, a Fundação Nacional do Índio (Funai) abrirá 502 vagas. Outro concurso à espera de autorização é o do Ministério do Meio Ambiente.

“Nas próximas semanas a gente vai anunciando a utilização destes recursos. A gente espera que até o final de maio a gente consiga anunciar todos os concursos com base no valor previsto no Orçamento para que eles possam acontecer ainda neste ano”, disse a ministra após cerimônia de sanção do reajuste para servidores públicos federais do Executivo.

Segundo Dweck, a autorização para novos concursos só não está mais acelerada porque, com a troca de governo, os ministérios precisam discutir a redistribuição de vagas e a prioridades da nova gestão.

A ministra não quis detalhar a quantidade de vagas que serão abertas com esses novos concursos, porque o número ainda está em estudo.

“Sei que apareceu um número de 8,5 mil, que era um número que está sendo estudado. Não tenho como garantir que será esse número, mas são milhares de vagas realmente”, afirmou.