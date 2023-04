Menor criador de perfil falso com ameaças de atentado à escolas é detido

A Polícia Civil confirmou que um menor de idade foi apreendido no final da tarde desta segunda-feira, 20, por ser o autor do perfil fake com ameaças de atentados à escolas.

A apreensão foi na casa do menor na região da Sobral, onde também foram apeendidos celulares e computadores.

O menor vai responder por terrorismo.

Em entrevista coletiva à imprensa, na tarde desta segunda-feira, 10, representantes das forças de segurança já tinham afirmado que haviam conseguido identificar o perfil fake que fez ameaças de ataque as escolas acreanas e jtinha sido expedido mandado de busca e apreensão para resolução do caso.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel da Polícia Militar, José Américo de Souza Gaia afirmou que após o ataque em uma escola em Blumenau, surgiram ameaça de ataques a outras escolas, o que se tornou um alerta nacional. Dessa forma o Ministério da Justiça coordenou ações integradas onde os Estados que tem delegacias contra crimes cibernéticos, já que após o crime muitas informações falsas tomaram as redes sociais.

“O Acre tomou todas as medidas preventivas com ações diretamente ligadas à Polícia Civil, que tem tomado medidas cabíveis, identificando as pessoas que propagaram esses fake news, já com alguns mandados de busca e apreensão realizados no estado do Acre.”, destacou Gaia.

Durante a coletiva, o Delegado de Polícia Roberth Alencar, deixou claro que não há nenhuma prova ou indício de organização para ataques reais e que, de acordo com o apurado até o momento, o movimento não passa de fake news, o que não deixa de se caracterizar crime.

“Alguns desses crimes podem ser caracterizados inclusive como ato de terrorismo, conforme a lei de terrorismo, que é um crime que pode geral uma condenação que vai até 16 anos de prisão e vai ter um efeito nefasto na vida das pessoas.” Declarou Alencar.

O papel da sociedade

O Delegado de Polícia Roberth Alencar chamou a atenção da sociedade para o fato de que é necessário ter educação digital.

“Não é bom pra sociedade em geral ficar compartilhando esses conteúdos. Nós pudemos ver hoje um perfil criado, em poucos segundos, com dezenas de seguidores isso não ajuda.”, finalizou.