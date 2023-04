Membro do B13 é morto com mais de 20 tiros na Cidade do Povo nesta sexta- feira

Um dia após tiroteio e suposta invasão da organização criminosa Comando Vermelho na Cidade do Povo, maior conjunto habitacional do Acre, mais uma pessoa foi morta a tiros nesta sexta-feira, 7 em Rio Branco. Desta vez, Michael Francisco de Oliveira, de 33 anos, que seria membro do Bonde dos 13, teve a casa invadida e foi morto enquanto trata um peixe numa casa situada na Rua Raimunda Djalma da Costa, na Quadro 10.

Segundo informações, três homens armados chegaram na casa e efetuaram os disparos. Haviam várias pessoas na área da casa quando o imóvel foi invadido. Pessoas saíram correndo e a vítima fatal estava na cozinha tratando um peixe. Ele não teria avistado a chegada dos suspeitos.

Há relatos de que foram mais de 20 tiros efetuados contra a vítima, já que foram encontradas ao menos 20 cápsulas e perfurações pela residência. Testemunhas falaram ao Ecos da Notícia que os acusados de matar Michael são os mesmos que invadiram a região na note dessa quinta-feira, 6.

Entenda

Nessa quinta-feira, 6, homens fortemente armados ligados ao Comando Vermelho invadiram “pontos quentes” da Cidade do Povo para “dominar” e expulsar faccionados rivais pertencentes às organizações criminosas Bonde dos 13 e Primeiro Comando da Capital (PCC). A ação foi orquestrada estrategicamente e contou com o apoio de ex-membros do PCC e B13 que rasgaram a camisa e se filiaram recentemente à facção que domina o tráfico de drogas e armas em todo o Acre e na região de fronteira.

Informações repassadas à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) garantem que pelo menos dois integrantes da organização criminosa Comando Vermelho ficaram feridos após invadirem a área na tentativa de tomar o poder de crime na região. Andrei Barbosa, 19 anos, e Gabriel Sales Souza, de 20 anos, foram alvejados a tiros em meio a um tiroteio ocorrido na guerra criminosa.

Gabriel sofreu disparo na região das nádegas e procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, sendo transferido para o pronto-socorro onde passou por cirurgia para retirada do projétil. O mesmo já teve alta médica. Já Andrei teria tomado rumo ignorado após ser ferido, mas logo em seguida foi localizado pela Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em uma casa no bairro e foi encaminhado ao PS da capital. Antes de ser levado, o faccionado bradou palavras de ordem e ainda posou para as câmeras fazendo o gesto do CV.

Os relatos apontam que membros do CV teriam conseguido tomar posse da área. Dezenas de vídeos passaram a circular em redes sociais onde supostos integrantes da organização criminosa comemoraram a tomada de poder na Cidade do Povo. Queima de fogos foram ouvidas em várias regiões de Rio Branco simultaneamente às 19 horas, dando indícios de comemoração após o ato.

Oficialmente, nenhum membro da alta cúpula do governo do Acre ou da Segurança Pública se posicionou sobre o acontecimento, o que evidencia um silêncio ensurdecedor do Estado.